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Giriş Tarihi: 11.2.2025 10:57 Son Güncelleme: 11.2.2025 10:58

İstanbul'a beklenen kar nihayet geldi

İstanbul’da Meteoroloji Müdürlügünün ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren havalar soğumaya başladı ve İstanbul'un bazı bölgelerinde evlerin çatıları ve yerler beyaza bürünürken trafikte yoğunluk yaşandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’a beklenen kar nihayet geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından Sibirya soğuğu ve karı İstanbul'a sabahın erken saatlerinden itibaren geldi. Başakşehir 4. Etap'ta gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kar yağışı şiddetini arttırdı. Yollar ve ağaçların üzeri beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkan sürücüler de araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerden itibaren sulu kar şeklindeki yağış daha sonra yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar uzun süredir bekledikleri kar yağışının tadını çıkardı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANAN ARAÇLAR KAYARAK KAZA YAPTI

Arnavutköy ve Hadımköy'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çeken Ömerli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önce bir yayaya daha sonra da elektrik direğine çarptı. Hadımköy'de bir otomobil ise kayarak yol kenarında bekleyen bir minibüse çarparak durabildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATİNE KADAR KAR YAĞACAK

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da başlayan kar yağışının Çarşamba öğle saatine kadar etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olacağı kaydedildi.

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İstanbul'a beklenen kar nihayet geldi
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