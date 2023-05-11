İstanbul’a çok yakıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, anıt eser olarak dün saat 21.00'de düzenlenen ışık ve lazer şovu ile birlikte kapılarını açtı.İstanbul'un semalarına İstanbul'u tasvir eden lazer şovunun her akşam devam edeceği ve şehrin farklı yerlerinden bu görsel şölenin izlenebileceği öğrenilirken, anıt müze olarak restore edilen Kız Kulesi'ne ziyaretlerin ise mayıs ayı boyunca ücretsiz olarak yapılacağı açıklandı.Kız Kulesi'nde, kulenin bilim kurulunda yer alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridün Çılı, Yüksek Mimar Han Tümertekin ile birlikte açılışa katılarak açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuştuğunu söyledi. Bakan Ersoy, binanın 1826 yılında 2. Mahmud döneminde çekilmiş fotoğrafını, cebinden çıkardığı eski bir 10 lira üzerindeki fotoğrafla birlikte gösterdi.