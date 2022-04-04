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Giriş Tarihi: 4.4.2022 09:57

İstanbul'a çöl tozu yağdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’a çöl tozu yağdı

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkili olduğu İstanbul'da evlerinin önünde park eden araçların üzerinin çamur ile kaplanması üzerine vatandaşlar oto yıkama servislerine akın ettiler.

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan çöl tozu İstanbul'da etkili oldu.

Libya Çöllerinden Türkiye üzerine çöl tozlarının hareket ettiğini ve İstanbul dahil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için 'çöl tozu' uyarısında bulunulmuştu.

"Pencerelerinizi kapalı tutun" şeklinde uyarıların sonunda sıcaklığın artması ile birlikte Perşembe gününden Cuma gününe kadar İstanbul'a çöl tozu yağdı.

Çöl tozunun İstanbul'a kadar ulaşması sonucu sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki tozu görünce soluğu oto yıkamacılarda aldılar.

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İstanbul'a çöl tozu yağdı
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