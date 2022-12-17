İstanbul’a geldiği gün şizofreni hastasının kurbanı oldu

Güngören Merter'de 8 Aralık Perşembe günü Gaziantep'ten İstanbul'a gelen Muhammet Acer (18), bir büfenin önünden geçerken, bıçakla saldırıya uğradı. Büfenin sahibinin kardeşi olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.T. kısa süre tartıştığı Muhammet Acer'i bıçakla kovaladı. Acer'in koşarken, "Ben Gaziantep'ten yeni geldim, seni tanımıyorum" diye bağırdığı duyuldu. Ancak saldırgan Muhammet Acer'i yakalayarak bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Acer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren H.T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.