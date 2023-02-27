Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’a gelen depremzedelere 50 milyon 515 bin TL sosyal ekonomik destek
Giriş Tarihi: 27.2.2023 15:16

İstanbul’a gelen depremzedelere 50 milyon 515 bin TL sosyal ekonomik destek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, deprem bölgesinden İstanbul’a gelen ve müracaatı alınan 4 bin 87 depremzedeye 50 milyon 515 bin 279 TL sosyal ekonomik destek bağlandığını açıkladı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’a gelen depremzedelere 50 milyon 515 bin TL sosyal ekonomik destek

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 10 farklı ili etkileyen deprem sonrasında, deprem bölgesinden tahliye edilerek akraba ve ailelerinin yanlarına yerleşen depremzedeler için çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Tahliye sonrasında İstanbul'a yerleşen depremzedeler için çalışmalarını devlet kurumları, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor. Bu kapsamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 14 bin 698 depremzede ailenin müracaatları alındığını duyurdu. Vali Yerlikaya, 4 bin 87 depremzede aileye 50 milyon 515 bin 279 TL Sosyal Ekonomik Destek bağlandığını açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti: Şehitlerimize ve mileltimize büyük saygısızlık
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan NATO'ya İsveç çıkışı: O tarihe dikkat çekti...
HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki
İşte CHP'li gazetecinin '23 Derece'lik yalanı: Bilgisayarda yapıp özel haber demiş!
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Tribünlere kadar düştüler
Yardıma koştu, işsiz kaldı! "Eşim duymasın diye her sabah işe gider gibi çıkıyorum"
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’a gelen depremzedelere 50 milyon 515 bin TL sosyal ekonomik destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA