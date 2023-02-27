İstanbul’a gelen depremzedelere 50 milyon 515 bin TL sosyal ekonomik destek

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 10 farklı ili etkileyen deprem sonrasında, deprem bölgesinden tahliye edilerek akraba ve ailelerinin yanlarına yerleşen depremzedeler için çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Tahliye sonrasında İstanbul'a yerleşen depremzedeler için çalışmalarını devlet kurumları, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor. Bu kapsamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 14 bin 698 depremzede ailenin müracaatları alındığını duyurdu. Vali Yerlikaya, 4 bin 87 depremzede aileye 50 milyon 515 bin 279 TL Sosyal Ekonomik Destek bağlandığını açıkladı.