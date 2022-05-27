İstanbul’a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı

İki suç ortağının üzerilerinde yapılan aramalarda bin 240 euro, iki bin 121 dolar, iki bin 160 lira, 10 Peru Nuevo'su ve bin Arnavutluk Leki'si ele geçirildi. İki suç ortağı da "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.