İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi'nde bir otelde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video
İki hırsız, Bayrampaşa İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde konaklayan ve sabah kahvaltısı yapan turist kafilesinin arasına "Turist" rölünde sızarak Endonezya uyruklu S.S., H.S. ve P.C. isimli üç turistin çantalarını çaldı.
İki hırsızın, içerisindeki paraları ve cep telefonlarını aldıktan sonra çantaları yol kenarındaki bir otobüsün altına attıkları, kiraladıkları araçla olay yerinden uzaklaştıkları ve çaldıkları cep telefonlarını ise uzak bir noktada çöpe attıkları tespit edildi.