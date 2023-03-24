İstanbul’a gelen turist sayısında artış

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın 2 ayında 2 milyon 273 bin 860 yabancı turist ziyaret etti.

Geçen yıl şubatta 956 bin 482 yabancı ziyaretçinin geldiği İstanbul, bu şubatta yüzde 13 artışla 1 milyon 84 bin 33 yabancıyı ağırladı.

Kente şubatta 1 milyon 80 bin 227 kişi hava, 3 bin 806 kişi deniz yoluyla ulaştı. İstanbul'a hava yoluyla gelenler geçen yıla göre yüzde 13, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 16 artış gösterdi.