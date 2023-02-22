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Giriş Tarihi: 22.2.2023 17:58 Son Güncelleme: 22.2.2023 17:59

İstanbul’a getirilen 11 bin 974 yaralıdan, 10 bin 743 yaralı taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde yaralı olarak istanbul’a getirilerek çeşitli hastanelerde tedavi gören 11 bin 974 yaralıdan 10 bin 743 yaralının taburcu edildiği açıklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’a getirilen 11 bin 974 yaralıdan, 10 bin 743 yaralı taburcu edildi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 11 bin 974 yaralı depremzededen, tedavisi tamamlananlar taburcu edildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem sonrası binlerce insan hayatını kaybederken çok sayıda insanda enkazdan yaralı kurtuldu. Enkazdan yaralı çıkarılanlar yaralı depremzedeler, deprem bölgesinden farklı illere tahliye edilerek hastanelerde tedavi altına alındılar.

İSTANBUL'DAKİ HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Deprem felaketinde yaralananların çoğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Tedaviler devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

VALİ YERLİKAYA: "10 BİN 743'Ü TABURCU OLDU"

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 11 bin 974 hastamızdan, 10 bin 743'ü taburcu oldu.201 hasta yakınımızı ilimizde misafir ediyoruz. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum" dedi.

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İstanbul’a getirilen 11 bin 974 yaralıdan, 10 bin 743 yaralı taburcu edildi
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