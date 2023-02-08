İstanbul’a getirilen depremzedelerin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

Enkaz altında kalarak yaralanan 246 depremzede, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların 57'si Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 19'u Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, 18'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 17'si Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14'ü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor. Onar yaralının Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde, 9 yaralının Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 8 yaralının Özel Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde 7, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesinde beşer, Beykoz Devlet Hastanesi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Özel Acıbadem Taksim Hastanesi ile Özel Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde de üçer depremzede tedavi görüyor. Öte yandan Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanesi, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Özel Medicana Ataşehir Hastanesi, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi, Biruni Üniversitesi SUAM ile Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde ikişer, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi, Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde birer hastanın tedavisine devam ediliyor. Bunun yanı sıra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kendi imkanlarıyla gelen 18 hastadan tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi.

"EN ÇOK EZİLME VE CRUSH SENDROMU İLE HİPOTERMİ GÖRÜLÜYOR"

Hastanenin acil servisinde görevli Acil ve İlkyardım Uzmanı Dr. Gökhan Eyüpoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren hastanede gelebilecek depremzedeler için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Depremin ilk gününden itibaren uçaklarla İstanbul'a nakillerin başladığını anlatan Eyüpoğlu, bu şekilde getirilen hastaların havalimanında 112 Komuta Merkezi komutasında triyajlarının yapıldığını ve kentteki çeşitli hastanelere sevk edildiğini belirtti. Eyüpoğlu, "Hastanemize getirilen hastaların, şu an itibarıyla de sayısı 57 olmuştur, acil servisimizde ilk değerlendirmesi yapılıyor. İlk değerlendirme yapıldıktan sonra ameliyat gerekenler acilen ameliyata alınmakta. Servis yatışı gerekenler servise yatırılmakta. Maalesef hastaların önemli bir kısmı da yoğun bakımlarımıza yatırılmaktadır." diye konuştu. Depremzedelerde gördükleri iki önemli yaralanma çeşidi olduğuna dikkati çeken Eyüpoğlu, şöyle devam etti: "Biri ezilme ve crush sendromları, diğeri de maalesef hipotermi yaralanmaları. Ezilme yaralanmalarıyla ilgili kısaca şöyle bilgi vermek istiyorum. Bu tür yaralanmalarda kişilerde böbrek fonksiyon bozuklukları, elektrolit bozuklukları, kol ve bacaklarda ödemli şişlik görülür. Şu anda deprem bölgesinde olan belki de hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmamış, kendini iyi hisseden vatandaşlar vardır. Bu vatandaşların, özellikle kol ve bacaklarında şişme, ödem ve hissizlik olduğu zaman veya idrar miktarlarında azalma hissettikleri zaman mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları ve bu kol-bacak yaralanmalarını basit olarak düşünmemelerini öneriyorum."

"HİPOTERMİ ORADAKİ TÜM VATANDAŞLAR İÇİN RİSK"

Depremin kış mevsiminde olmasına dikkati çeken Eyüpoğlu, "Dolayısıyla hipotermi, oradaki tüm vatandaşlar için bir risk. Mümkün mertebe vatandaşlardan katmanlı bir şekilde kalın kıyafet giymelerini, el ve ayaklarını kuru tutmalarını ve buna çabalamalarını öneririm. Özellikle ıslak kıyafetlerini, çoraplarını mümkünse değiştirilmesini öneririm." ifadesini kullandı.