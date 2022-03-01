İstanbul’a günler sonra ilk kar düştü

Ocak ayının sonlarına doğru istanbul'da yağan yoğun kardan sonra Mart ayının ilk günü karla karışık yağmur ve kar yağışı kendini gösterdi.
Sabah saatlerinden itibaren Yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Sarıyer bölgesi ile Arnavutköy güne kar yağışı ile uyandı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren olan kar yağışı zaman zaman şiddetini arttırdı, hazırlıksız şekilde sokağa çıkanlar şemsiyelere sarıldı.
Sabah saatlerinde kar yağışına denk gelen vatandaşlar yoğun yağmur beklerlerken karla karışık yağmur yağışı ile şaşkınlık yaşadılar.
İstanbul'da Şubat ayının sonlarına doğru güneşli havanın tadını çıkarırken Mart ayının ilk günü yağan kar vatandaşları olumsuz etkiledi.
Metoroloji müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da karla karışık yağmurla birlikte hava sıcaklığı da 13 dereceden 4 dereceye kadar düştü.
Yağışların hafta içinde aralıklı olarak devam edeceği hava sıcaklığının da 4 ila 9 derece arasında seyredeceği kaydedildi.