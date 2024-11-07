İstanbul’a hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde düşmeye ve kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumunu paylaşarak İstanbul'da hafta sonu itibariyle havaların soğuyacağı ve yağmur ile birlikte kar yağışının da geleceğini açıkladı.Türkiye genelinde hissedilecek soğuk ve yağışlarla birlikte İstanbul'da da hafta sonu itibariyle havaların soğuyacağı ve kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı duruma göre Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor." Denildi.

İSTANBUL'DA HAVALAR SOĞUYUP YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI GELECEK

Meteoroloji uzmanları ise hava sıcaklıklarının yeniden düşüşe geçeceğini ve Pazar gününden itibaren İstanbul'a yağmur geleceği ,hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görüleceğini kaydettiler. İstanbul'a ise Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmurun geleceği, pazar pazartesi de devam edeceği pazar günü sıcaklıkların düşüp kar yağışının görüleceği belirtildi.