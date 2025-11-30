İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu! İstanbul’a kar yağışı hangi tarihte başlıyor?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu tahminlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şen'e göre İstanbul'da kar yağışı için biraz daha beklemek gerekecek. Kentte bu yıl karın büyük olasılıkla ocak ayının ortasında veya ikinci yarısında görülmesi bekleniyor. Bunun nedeni, kutuplardan gelecek soğuk hava akımlarının ancak bu tarihlerde Türkiye'nin bulunduğu enlemlere ulaşacak olması. Bu nedenle aralık ayında İstanbul'da daha ılıman bir hava hakim olacak.