Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Aralık ayında İstanbul'da kar yağış olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.11.2025 15:19

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Aralık ayında İstanbul'da kar yağış olacak mı?

İstanbul’da kar yağışı beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Aralık ayına günler kala soğuk hava dalgasının etkisini artırması, vatandaşların “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Son değerlendirmelere göre, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ilk kar sinyalleri verilmeye başlandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Aralık ayında İstanbul’da kar yağış olacak mı?

Meteoroloji kaynaklarından gelen son tahminler İstanbul için kış hazırlıklarını hızlandırdı. Aralık ayına doğru ilerlerken, hava sıcaklıklarının düşmesi kar ihtimalini artırdı. Kentte yağışların başlamasıyla birlikte gözler İstanbul'da kar yağışının beklenen tarihine çevrildi. Uzmanlar, bu yıl ilk karın kente ne zaman düşeceğine dair önemli ipuçları paylaşırken, şehir genelinde hava koşullarının değişeceğine dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu tahminlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şen'e göre İstanbul'da kar yağışı için biraz daha beklemek gerekecek. Kentte bu yıl karın büyük olasılıkla ocak ayının ortasında veya ikinci yarısında görülmesi bekleniyor. Bunun nedeni, kutuplardan gelecek soğuk hava akımlarının ancak bu tarihlerde Türkiye'nin bulunduğu enlemlere ulaşacak olması. Bu nedenle aralık ayında İstanbul'da daha ılıman bir hava hakim olacak.

ANADOLU'DA KAR DAHA ERKEN BAŞLAYACAK

Türkiye'nin tüm bölgelerinde durum aynı değil. Coğrafi yapısı gereği yüksek kesimlere sahip olan Anadolu'da kar ihtimali daha erken başlıyor. Prof. Dr. Şen, aralık ayının ikinci yarısından itibaren Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışlarının görülebileceğini belirtiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞACAK?

Özellikle önümüzdeki pazartesi günü Kars, Ardahan, Erzurum ve Malatya çevresinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı bekleniyor. Bu, kışın Anadolu'da etkisini göstermeye başladığının önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR SÜRÜYOR

Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösteriyor. Normalde bu mevsimde sıcaklıkların 15-16 derece civarında olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLARDA DALGALANMALAR BEKLENİYOR

Uzmanlar, sıcaklıklarda küçük dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 16-17 dereceye düşmesi öngörülüyor. Ancak bu düşüşler, mevsim normallerinin altına inmeyecek.

YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK?

Meteorolojiye göre, yarından itibaren batı bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Cumartesi ve pazar günleri ise neredeyse Türkiye'nin tüm bölgelerinde yağış bekleniyor. Bu yağışlar; batı, iç ve güney bölgelerde yağmur şeklinde görülecek.

DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Bu, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara rağmen kışın Doğu Anadolu'daki etkisini göstermeye başladığının işareti olarak değerlendiriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Aralık ayında İstanbul'da kar yağış olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz