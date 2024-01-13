İstanbul’a kar ve gizli buzlanma uyarısı yapıldı

İstanbul'da haftasonu itibariyle karla karışık yağmur ve hafif kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Ocak ayına girilmesiyle beraber hava sıcaklığı hızla düştü. Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmuştu. İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı ve fırtına ile birlikte gizli buzlanma uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Yurdun bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da da haftasonu itibariyle etkisini gösterecek. Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği İstanbul'da Cumartesi itibariyle hafta sonu kar yağışının görüleceği kaydedildi.

METEOROLOJİ VE AKOM DA UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı için vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ve hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşüp gizli buzlanma tehlikesinin ortaya çıkacağı kaydedildi.

AKOM'DAN GİZLİ BUZLANMA UYARISI

AKOM da X hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde karla karışık yağmurun ve yükseklere kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.