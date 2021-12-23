İstanbul’a karlı günler başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı çevre ilçelerden gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kar sevinci yaşandı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı çevre ilçelerde etkisini arttırdı.



İstanbul'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul'un çevre ilçelerinden Sarıyer Sultangazi'de lapa lapa yağan karın etkisiyle ortalık beyaza büründü. Kar sevinci yaşayan vatandaşlardan kimisi kar topu oynadı, kimisi cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. İstanbul'da başlayan kar yağışı en fazla çocukları sevindirdi. Vatandaşlar beklenen karın gelmesi ile büyük sevinç yaşadıklarını toprağın kara doyacağını söylediler.





İstanbul'da kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi bire kadar düştü. Sağuk hava ve kar yağışı vatandaşları olumsuz etkiledi. Daha önce ince elbiseler giyen vatandaşlar daha sıkı giyinerek sokağa çıktılar. Kar yağışı ile birlikte trafikte de kontrollü hız yaşandı.