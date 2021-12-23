Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a karlı günler başladı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:55 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:23

İstanbul'a karlı günler başladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’a karlı günler başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı çevre ilçelerden gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kar sevinci yaşandı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı çevre ilçelerde etkisini arttırdı.

İstanbul'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul'un çevre ilçelerinden Sarıyer Sultangazi'de lapa lapa yağan karın etkisiyle ortalık beyaza büründü. Kar sevinci yaşayan vatandaşlardan kimisi kar topu oynadı, kimisi cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. İstanbul'da başlayan kar yağışı en fazla çocukları sevindirdi. Vatandaşlar beklenen karın gelmesi ile büyük sevinç yaşadıklarını toprağın kara doyacağını söylediler.



İstanbul'da kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi bire kadar düştü. Sağuk hava ve kar yağışı vatandaşları olumsuz etkiledi. Daha önce ince elbiseler giyen vatandaşlar daha sıkı giyinerek sokağa çıktılar. Kar yağışı ile birlikte trafikte de kontrollü hız yaşandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin detayları
Son dakika | Utanç veren açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı
Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
SON DAKİKA | Bakan Nebati'den döviz kurları için çarpıcı açıklama: Spekülatörleri tespit ettik
Anaokulunda skandal görüntüler! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Yerli aşı acil kullanım onayı aldı! Turkovac’ta seri üretim başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a karlı günler başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA