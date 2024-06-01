İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri başladı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yeterli sayıda hayvanın olduğunu belirterek,

"Kurbanlıkla ilgili bir sıkıntımız olmayacak. Biz burada kontrollerimizde bedenen sağlık raporları var mı pasaportları var mı araçlardaki hayvanlar ile küpelerdeki raporlar birbirini tutuyor mu ona bakıyoruz. Bir de Trakya bölgemiz 2010 yılından itibaren Şap'ta ari bölge. Şap'ta ari bölgeye hayvan geçişleri sadece ve sadece kurbanda 15 gün oluyor. Gerekli kan analizleri yapıldıktan sonra oluyor. Bununla ilgili olarak bedenen sağlık raporu ayrıca Trakya'ya geçiş sağlık sertifikası düzenleniyor. Bu belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra karşıya geçişine izin veriliyor. Bu şekilde geçen yıl Anadolu'dan Avrupa Yakası'na 15 bin büyükbaş, 18 bin civarında küçükbaş hayvan girişi oldu. Bu sene de aynı rakamları yine bekliyoruz. Bir problemimiz yok. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, kurbanlarını mutlak surette izinli yerlerden alsınlar. Ve valilikçe izin verilen yerlerde kurbanlarını kestirsinler. Başka yerde sokakta parkta çadırda kestikleri takdirde idari işlerle karşılaşabilirler. Hem de birçok olumsuzlukla karşılaşırlar. Çok hassas bir konu. Bizim tarım cebimde diye bir uygulamamız var. İos ve androidden indirilebilir. Vatandaşlarımız bunu indirdikleri takdirde hayvanlarla ilgili tüm bilgileri ulaşabilirler. Aşısı yaşı cinsiyeti nereden gelmiş gibi. Bu onların işlerini kolaylaştırır. Biz zaten son kurban kesilene kadar sahada olacağız. Kontrollerimiz devam edecek. Hayvan pazarlarında çiftliklerde. Tüm veteriner hekim arkadaşlarımızla beraber süreci yöneteceğiz" ifadelerine yer verdi.



Ardahan'dan gelen kurban sahibi Muhammet Karakaş, "Ardahan Göle ilçesinden geliyoruz. Hayvanlarımızı bekliyoruz. Kontrolden geçip İstanbul Esenyurt pazarında satışa sunacağız. Çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Bazılarının tahlili yokmuş. Ondan dolayı problem yaşıyorlar. Onların sıkıntısız bir şekilde geçmesi lazım. Adamlara yazık günah. Buradan rahat bir şekilde geçsinler ki hayvanlarını satışa sunabilsinler. İnşallah geçerler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.