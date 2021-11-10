Ne zaman kar yağacak? 2021 Hangi illerde kar yağışı var, İstanbul’a ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı geldi. Sıcaklıkların yurt genelinde 10 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken milyonlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularını gündeme taşıdı. MGM hava durumu tahmin raporunda özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisi olduğunu bildirdi. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
🗓10 Kasım 2021 (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 10, 2021
☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/OAa20UaToS
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile Malatya ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, bölgenin kuzeyinin yüksekleri ile Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu