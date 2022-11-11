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Giriş Tarihi: 11.11.2022 14:03

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul kar yağışı için tarih verdiler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı geldi. Sıcaklıkların yurt genelinde önümüzdeki hafta itibarıyla çok ciddi düşüşler yaşayacağı tahmin edilirken milyonlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularını gündeme taşıdı. MGM hava durumu tahmin raporunda özellikle Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının 8 ile 10 derece düşmesi bekleniyor. Öte yandan Megakent için de ilk tahminler geldi. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte tüm detaylar...

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul kar yağışı için tarih verdiler...

Kasım ayıyla beraber hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Yurdun bazı bölgelerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; sıcaklıklar ani düşüşler yaşayacak. Öte yandan "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu havaların soğumasıyla beraber merak konusu haline geldi. İşte İstanbul'a kar beklentilerine dair merak edilen o detaylar ve beklentiler.

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Uzman yorumlarına göre; Sıcaklıklarda önümüzdeki hafta itibarıyla ciddi düşüşler yaşanacak. Kasım ayının 14'ü, 15'i gibi Sibirya'dan soğuk ve yağışlı havanın gelmesi beklentiler arasında yer alırken öte yandan Kuzey ve iç kesimlerde de 8 ile 10 derecelik düşüşler bekleniyor. Öte yandan bazı iller yılın ilk karına teslim olacak.

Soğuk hava 14 ile 24 Kasım tarihleri arasında sürecek.

10 ile 15 Aralık tarihlerinde kara kış geri gelecek. Yoğun kar yağışı İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi şehirlerde etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğu,

Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana'nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul kar yağışı için tarih verdiler...
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