İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul kar yağışı için tarih verdiler...

Kasım ayıyla beraber hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Yurdun bazı bölgelerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; sıcaklıklar ani düşüşler yaşayacak. Öte yandan "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu havaların soğumasıyla beraber merak konusu haline geldi. İşte İstanbul'a kar beklentilerine dair merak edilen o detaylar ve beklentiler.
KARA KIŞ GELİYOR! İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Uzman yorumlarına göre; Sıcaklıklarda önümüzdeki hafta itibarıyla ciddi düşüşler yaşanacak. Kasım ayının 14'ü, 15'i gibi Sibirya'dan soğuk ve yağışlı havanın gelmesi beklentiler arasında yer alırken öte yandan Kuzey ve iç kesimlerde de 8 ile 10 derecelik düşüşler bekleniyor. Öte yandan bazı iller yılın ilk karına teslim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğu,
Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR UYARISI
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana'nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.