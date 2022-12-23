İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul’da kar beklentisi...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.