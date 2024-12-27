İstanbul’a sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış; sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son gününde aralarında İstanbul'un da olduğu toplam 9 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Aralıklı sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapılan açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

HAVA RÜZGARLI AMA GEZMEYE ENGEL DEĞİL

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, kentte yer yer etkisini sürdürdü. İstanbullular sarı uyarıya ve şiddetli rüzgara ve yağışa rağmen İstanbul'un tadını çıkardılar. Galata Köprüsünde balık tutanlar ve yürüyüşe çıkanlar yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşadılar.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kuvvetli rüzgarın etkisini devam ettirdiği İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ayrıca kentte Cumartesi günü de yağmur ve rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.

BEYKOZ'DA BALIKÇI TEKNELERİ SÜRÜKLENDİ

Beykoz Çubuklu ve Paşabahçe açıklarında sabah saatlerinde iddiaya göre balıkçı tekneleri akıntıya kapıldı.Akıntının da etkisiyle balıkçı tekneleri bir süre Kanlıca yönüne doğru sürüklendi.Balıkçılar akıntıya karşı mücadele etmek zorunda kalırken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

AKOM: İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞABİLİR

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgârının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Saat 15.00'dan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.