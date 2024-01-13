İstanbul’a şehit acısı düştü! Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun Tuzla'da ikamet eden ailesine acı haber verildi.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tuzla Şifa Mahallemizden kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan kahramanlarımızdan...
Şehidimiz memleketi Giresun'da defnedilecek.
Aziz şehidimize ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanınız cennet, makamınız âli olsun.