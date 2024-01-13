Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a şehit acısı düştü! Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu
Giriş Tarihi: 13.1.2024 09:21

İstanbul'a şehit acısı düştü! Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde sürdürülenPençe Kilit Harekatı’nda 9 kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit oldu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şehitlerimizden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun Tuzla Şifa mahallesinde oturduğunu, Giresun’da defnedileceğini söyledi, Yazıcı, “Aziz şehidimize ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanınız cennet, makamınız âli olsun.” dedi.

İstanbul’a şehit acısı düştü! Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun Tuzla'da ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tuzla Şifa Mahallemizden kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan kahramanlarımızdan...

Şehidimiz memleketi Giresun'da defnedilecek.
Aziz şehidimize ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanınız cennet, makamınız âli olsun.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a şehit acısı düştü! Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA