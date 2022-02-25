İstanbul’a yapılan sarı uyarı ile sağanak yağmur ve soğuk hava etkisini gösterdi

İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün sarı uyarısından itibaren hafta başından itibaren sağnak yağış ve soğuk hava etkili oldu. Yurt genelinde etkili olan sağnak yağış, karla karışık yağmur İstanbul'u da etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı ise 15 dereceden 4 dereceye kadar düştü.