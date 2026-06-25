İstanbul’da 106 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde seri "Kaçak Akaryakıt" operasyonları düzenledi. İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay'da düzenlenen son operasyonda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. "Akaryakıt Kaçakçılığı" yaparak haksız kazanç elde eden ve devleti vergi kaybına uğratan yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen seri operasyonlar kapsamında piyasa değeri 7 milyon 165 bin lira olan 106.500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildiği ifade edildi. Suçta kullanılan beş araca tedbir kararı uygulandı. İki araca ise el konuldu.

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