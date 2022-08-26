Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 121 firari yakalandı! Onlarca yıl kesinleşmiş cezaları vardı
Giriş Tarihi: 26.8.2022 16:56 Son Güncelleme: 26.8.2022 17:13

İstanbul’da 121 firari yakalandı! Onlarca yıl kesinleşmiş cezaları vardı

İstanbul genelince haklarında daha önce işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmaları olan firari şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında dolandırıcılık, cinsel istismar, sahtecilik gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen 121 kişi cezaevlerine teslim edilecek.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da 121 firari yakalandı! Onlarca yıl kesinleşmiş cezaları vardı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bu sabah erken saatlerde firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 280 ekipte bulunan 589 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 632 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda haklarındaki cezalar kesinleşen 121 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 31 yıl cezası kesinleşen İsmail B., adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Serkan D., Nitelikli cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ergül B. de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler poliste işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere ceza evlerine teslim edilecek.

DOLANRICILIKTAN 31 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Operasyonda yakalanan bazı hükümlüler; İsmail B. (Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 31 Yıl). Serkan D. (Kasten Öldürme 16 Yıl 8 Ay). Ergül B. (Nitelikli Cinsel İstismar 15 Yıl). Yakup G.(Dolandırıcılık 12 Yıl). Erdinç F. (Resmi Belgede Sahtecilik 11 Yıl 9 Ay). Barış A. (Uyuşturucu Madde ve Uyarıcı Madde Ticareti 10 Yıl 4 Ay). Burcu K. (Dolandırıcılık 10 YIL)

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İstanbul’da 121 firari yakalandı! Onlarca yıl kesinleşmiş cezaları vardı
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