Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 149 adrese kumar baskını
Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:48 Son Güncelleme: 18.5.2023 11:09

İstanbul’da 149 adrese kumar baskını

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince kumar oynatıldığı tespit edilen 149 adrese yapılan baskınlarda 157 kişiye adli işlem yapıldı. 710 kişiye ise kumar oynamaktan toplamda 2 milyon 879 bin 50 lira ceza yazıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da 149 adrese kumar baskını

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2023 yılının ilk dört ayında kumar oynatılan 149 adrese baskın yaptı. Kumarhaneye dönüştürülen villa, cafe ve derneklere yapılan baskınlarda, kumar oynattıkları tespit edilen 157 şüpheliye adli işlem yapılırken, kumar oynarken yakalanan kişilere de Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi geriği toplam 2 milyon 879 bin 50 lira ceza yazıldı.

Yapılan aramalarda kumarda kullanılan 200 bin lira, 1100 dolar, 400 İsviçre frankı, 300 Euro para ele geçirildi. Baskınlarda 27 adet kumar oynamak için kullanılan makinesi, 1 rulet makinesi, iskambil kağıtları ile 12 bilgisayar 181 hard diske incelenmek üzere el kondu.

İstanbul'da 149 adrese kumar baskını

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Depremzedelere yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaşlardan 'dekontlu' tepki!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Bu nasıl Kemal?
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
Kalpsizler
Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrayan CHP'ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!
En genç vekiller AK Parti’de
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da 149 adrese kumar baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA