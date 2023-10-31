İstanbul’da 15 milyon TL’lik sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı kişilerin sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurdukları, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri otel, eğlence mekânı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığı ile piyasadan temin etmiş oldukları etil alkolleri bir dizi işlemden geçirerek viski, rakı ve votka haline getirdikleri, hazırladıkları sahte içkileri orijinal şişelerine koyup üzerine sahte bandrol yapıştırarak satışa sundukları tespit edildi.

33 BİN LİTRE SAHTE İŞÇİ MALZEMESİ

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Esenyurt, Pendik ve Arnavuktöy ilçelerinde bulunan 3 üretim yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; satışa hazır bin 500 şişe sahte viski, bin 600 şişe sahte votka, 6 bin litre ve şişelenmek için hazırlanmış sahte rakı, 33 bin litre etil alkol, 2 bin litre içki aroması, 2 bin 500 adet sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON TL

İmalathane olarak kullanılan mekanlarda inceleme yapan ekipler; şahısların damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kullanılmış şişelere dezenfekte etmeden tekrar dolum yaptıklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi. Düzenlenen operasyonlarla; piyasa değeri 15 Milyon 362 bin 750 Tl olan sahte içkilerin piyasaya sürülmesi engellendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda M.K., H.G., Ö.K., N.T., S.B. ve H.B.A. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K, Ö.K ve H.B.A, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.