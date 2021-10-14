İstanbul’da 17 yaşındaki Cavit Paylan’ı 7 yerinden bıçakladılar!

"DURUMU GÜN GEÇTİKÇE DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"



Cahit Paylan'ın ablası Canan Paylan, "Kardeşim okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikteyken, İpek diye bir kız geliyor yanına. Arkadaşlarının yanından apar topar ayırıp, 'eve kadar yürüyebilir miyiz?' diyor. Cavit'te 'tamam' diyor. Beraber yürüyorlar o esnada kız, 'sen burada bekle ben yukarı çıkıyorum, köpeğimi getirip geleceğim biraz köpeğimi seversin' diyor. Ardından kız yukarı çıkıyor o esnada kardeşimin yanına iki çocuk geliyor. Biri sağına biri soluna bankta oturuyor. Tartışmaya başlıyor, sırtına bıçak saplıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz tanımıyoruz. Daha önce kavgası olmadı. Çocukların isimlerini bilmiyoruz. Kız aşağı inmedi biz farklı düşünüyoruz acaba planlı bir şey mi? Kız olayı biliyor iki gündür hastaneye gelip durumunu bile sormadı. Şu anda hastanede durumu gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Durumu hakkında hiç bilgi verilmiyor. Çok zor durumdayız. Kardeşim orada canıyla cebelleşirken karşı tarafın ne durumda olduğunu daha bilmiyoruz. Gerçekten tutuklandı mı ondan bile haberimiz yok. Sen kaç yaşında çocuksun nasıl cesaret ediyorsun belden aşağı bile değil kasten adam öldürmek bu. Akciğerine isabet etmiş. 7 yerinden bıçaklanmış. Yüzü zaten pert olmuş. Akciğerine tüp takılı şu anda. Çok zor durumdayız." dedi.