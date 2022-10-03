İstanbul’da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu

Operasyonlarda 11 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 890 adet dolu alkol şişesi, üç bin 824 adet kaçak puro, dört ton 539 kilo 600 gram kaçak nargile tütünü, 431 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 81 bin 994 yaprak sigara kağıdı, 102 adet kaçak elektronik sigara makinesi, 165 adet elektronik sigara likidi, 76 elektronik sigara tütünü, yüzlerce sahte etiket ve bandrol, 630 adet boş içki şişesi, beş bin 700 adet alkollü içki şişesi kapağı ele geçirildi.