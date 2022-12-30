İstanbul’da 2 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta Kağıthane ve Eyüpsultan'daki iki kafeye yönelik silahlı saldırı, aynı gün M.E.K'nin öldürülmesi ile 25 Aralık'ta silahlı saldırıda yoldan geçen Kur'an kursu hocası R.A'nın öldürülmesi ve O.K'nin yaralanması olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı saldırılar ve cinayetlerin iki ayrı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda, 25 şüpheliyi yakaladı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 10 ruhsatsız tabanca, 163 mermi, 1 kilogram eroin ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.