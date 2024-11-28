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Giriş Tarihi: 28.11.2024 01:13

İstanbul’da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi

İstanbul’da sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı

AA
İstanbul’da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu'nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.

Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İstanbul’da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi
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