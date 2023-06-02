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Giriş Tarihi: 2.6.2023 10:49

İstanbul’da 20 hükümlü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında Cinayet, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kamil D.’nin adam öldürmekten 35 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da 20 hükümlü yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 Mayıs Çarşamba günü firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında 'adam öldürmek' suçundan 35 yıl hapis cezası kesinleşen Kamil D., 'yaralama' suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen Emin Ç., 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Ömer F.'de var. Hükümlüler, cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildi.

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İstanbul’da 20 hükümlü yakalandı
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