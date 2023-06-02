İstanbul’da 20 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 Mayıs Çarşamba günü firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında 'adam öldürmek' suçundan 35 yıl hapis cezası kesinleşen Kamil D., 'yaralama' suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen Emin Ç., 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Ömer F.'de var. Hükümlüler, cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildi.