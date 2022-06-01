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Giriş Tarihi: 1.6.2022 08:58 Son Güncelleme: 1.6.2022 09:12

İstanbul'da 285 kaçak göçmen yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da 285 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da 285 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı ve sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri’ne gönderildi.

İstanbul Polisi; yasa dışı yollardan ülkemize gelen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik Esenyurt İlçesi'nde geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması yaptı.

İstanbul'da 285 kaçak göçmen yakalandı | Video

Gerçekleştirilen denetimlerin neticesinde; 80'i Suriye, 54'ü Afganistan, 38'i Fas ve 113'ü diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 285 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderildi.

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İstanbul'da 285 kaçak göçmen yakalandı
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