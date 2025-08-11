İstanbul’da 3 farklı noktadaki kazalarda 10 kişi yaralandı

İstanbul'da Bayrampaşa, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta meydana gelen üç farklı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bayrampaşa'da iddiaya göre yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete, hafif ticari araç çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran Fatih A. idaresindeki plakalı kamyonete, Muhammed E.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Fatih A. ağır şekilde yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü Muhammed E.Ö. ve yanındaki kişi araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan Muhammed E.Ö. ve yanındaki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kamyonet ve hafif ticari aracın çekici ile kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BEYOĞLU'NDA 6 TURİST YARALANDI

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 turist yaralandı. Yaralı turistler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. Edibilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 3 servis minibüsü ve hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüsü Mustafa A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Mizgin Ç. idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, önünde ilerleyen Ferhat Ç.'nin kullandığı minibüsle, Serhat G.'nin idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada turistler Ana M., Saray V., Akbar Ali H., Rabah Sadruddin D., Marta Alocen P. ve Penelope P. hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA İETT OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Beşiktaş TEM Otoyolu bağlantı yolunda aynı istikamete giden İETT otobüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Kaza sonucu minibüs devrilirken, otobüste bulunan kadın yolcu yaralandı. Kaza, saat 16.00 aralarında Konaklar Mahallesi TEM bağlantı yolu Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem A.'nın kullandığı İETT otobüsü, aynı istikamete giden Metehan İ. idaresindeki kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, devrilerek yan yattı. Olayda sürücüler yara almadan kurtulurken, otobüste yolcu olarak bulunan Serap Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralı ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yapması sonrasında araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.