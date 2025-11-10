İstanbul’da 3 ilçedeki kurşunlama olaylarına yönelik operasyon: 5 gözaltı

Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'deki iş yerlerinde son 2 ayda meydana gelen kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, sözkonusu eylemlerin bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda 5 farklı kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli hakkında arama yakalama ve gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince üç ilçede düzenlenen operasyonlarda, 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.(DHA)