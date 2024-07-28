İstanbul’da 3 kazada, 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM otoyolu Küçükçekmece ve Ümraniye mevkilerinde meydana gelen motosiklet kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih Galata Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu, Kücükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Muhammet Güven'in kullandığı motosiklet ile başka bir motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle 34 KL 7273 plakalı motosiklet savrularak, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan 22 AY 418 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada Muhammet Güven ağır yaralanırken motosiklette bulunan Hakan Güven (25) otomobilin altında sıkıştı. Sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Güven tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammet ve Hakan Güven'in akraba oldukları ve Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde yaşadıkları öğrenildi.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET ÖLÜM GETİRDİ

TEM Otoyolu Ümraniye mevki Anlara istikametinde 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ise Abdullah Erdem Boztaş hakimiyetindeki 34 DZG 709 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde durmak üzere olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GBT 686 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Boztaş, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Abdullah Erdem Boztaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik, otomobil ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE OARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Fatih Galata Köprüsü üzerinde Eminönü istikametinde seyir halinde bulunan 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 2 araca çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın içindeki 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılma ve yolun temizlenmesi çalışmaları sırasında trafik akışı yaklaşık bir saat dururken, Galata Köprüsü Fatih istikametinde yoğun trafik oluştu. Hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrardan normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.