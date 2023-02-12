Huzur İstanbul uygulamasında 315 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere İstanbul'un çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.
Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Bu kapsamda sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğünden kalkan botla da Boğaz'da denetim yapıldı.
315 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
142 bin 154 Şahsın GBT Sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 351 Şahıs ile 195 yoklama kaçağı yakalandı ayrıca 315 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde 29 Adet ruhsatsız Tabanca/Tüfek, 2 Adet kurusıkı tabanca ve 97 fişek ele geçirildi. Bin 817 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 17 bin 625 lira ve 100 Dolar ele geçirildi. 425 umuma açık yeri denetleyen polis ekipleri 5 iş yerine işlem yapıldı. 15 bin 42 Araç ve 558 motosiklet Kontrol Edilirken 13 araç trafikten men edildi 217 bin 518 lira ceza kesildi.