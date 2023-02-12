Huzur İstanbul uygulamasında 315 kişi gözaltına alındı

315 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

142 bin 154 Şahsın GBT Sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 351 Şahıs ile 195 yoklama kaçağı yakalandı ayrıca 315 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde 29 Adet ruhsatsız Tabanca/Tüfek, 2 Adet kurusıkı tabanca ve 97 fişek ele geçirildi. Bin 817 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 17 bin 625 lira ve 100 Dolar ele geçirildi. 425 umuma açık yeri denetleyen polis ekipleri 5 iş yerine işlem yapıldı. 15 bin 42 Araç ve 558 motosiklet Kontrol Edilirken 13 araç trafikten men edildi 217 bin 518 lira ceza kesildi.