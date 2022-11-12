Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor
Giriş Tarihi: 12.11.2022 10:29 Son Güncelleme: 12.11.2022 10:47

İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabında Bakanlığın ülke genelinde kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir mesaj yayımlayarak, “Neden mi Kentsel dönüşüm?” konulu video paylaşımında İstanbul’un Kirazlıtepe mahallesinde yaşayan vatandaşların duygularına yer verilerek gerçekleştirilen kentsel dönüşümün önemi vurgulandı.

İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor

"TÜRKİYE GENELİNDE 3 MİLYON 200 BİN KONUT YENİLENDİ"

Bakan Kurum'un, yaptığı paylaşımda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamanın hedeflendiği vurgulanarak, "3 milyon 200 bin konut yenilendi. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. 24 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarda oturuyor" bilgilerine yer verildi.

"İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE 695 BİN KONUT YENİLENDİ"

Bakan Kurum'un paylaşımında, İstanbul'da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm kapsamında 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor | Video

İstanbul'da; Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde on binlerce konutun teslim edildiği ifade edilerek, Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Okmeydanı'nda da 2 bin konutun temellerinin atıldığı aktarıldı.

"ANKARA'DA 39 BİN KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Paylaşımda, Ankara'da da Mamak ve Altındağ ilçelerinde 4 bin 368 konutun dönüşümünün sürdüğünü ifade ederek, il genelinde toplamda 39 bin konutluk kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği belirtildi.

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İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor
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