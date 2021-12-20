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Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:52

İstanbul'da 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi

AA
İstanbul’da 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Fatih ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen iki ayrı adreste tarihi eser değeri taşıyan objelerin olduğu bilgisini alan polis, bu adreslere 18 Aralık günü baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş 635 adet sikke, milattan önce 2000 yılına ait pişmiş toprak kil tabletler, Türk-İslam geleneği ve motifleriyle bezenmiş, şekil verilmiş mimari nitelikli mozaik ve mozaik parçaları ile Roma-Bizans dönemlerine tarihlendiği düşünülen üzerinde çeşitli figürlerin bulunduğu ikon ve ikonalar bulunan tablolar, kolye ucu, kemer tokaları, süs eşyaları, çeşitli muhtelif formlarda ve nitelikte metal objeler olmak üzere toplamda 4 bin 508 adet sikke ve objeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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İstanbul'da 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi
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