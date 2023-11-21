İstanbul’da 400 milyon liralık sıfır araç vurgunu

Eski Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı H.C. ve A.C. İstanbul'da eşleri üzerine kurdukları araç kiralama şirketi üzerinden, aralarında vali, hakim, kaymakam ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 400 kişiyi yaklaşık 500 milyon lira dolandırdı. '0' otomobilin sıkıntısının yaşandığı 2021 yılında, araç kiralama şirketi üzerinden '0' araç satışı vaadiyle para toplayan H.C. ve A.C., TIR'lar dolusu aracı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firmalarından araç alan bürokrat ve siyasilerin görüntülerini de paylaşan H.C. ve A.C. insanların güvenini kazandı. Piyasada '0' araç bulamayan vatandaşlar da bu firmaya yöneldi. Araç almak için firmayla görüşen ve paralarını ödeyen birçok vatandaş dolandırıldığını sonra öğrendi.

YENİ EHLİYET ALAN EŞİNE OTOMOBİL ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Mustafa Tok, "İnsanlar bayilerde sıfır araç bulamayınca alternatif yollara başvurdular. Bu süreçte araç kiralayan şirketler de bunu satışa çevirmişler. Ben de 1 milyon 200 bin TL'lik bir araca talip oldum, almak istedim. Bunun 700 bin TL'sini ödedim, 500 yüz bin TL'sini ise araç teslim edildikten sonra ödeyecektim. Ancak araç teslim edilmedi. Sonra birçok mağdur olduğunu öğrendim. Ben aracı eşim için alıyordum. Eşim yeni ehliyet almıştı. Para gitti. Araç yok" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIN GÜVENİNİ KAZANIP DOLANDIRDILAR"

Mağdurların avukatlarından Şura Nur Bülbül, "Türkiye'de sıfır araç bulma noktasında sıkıntıların yaşandığı bir dönemde söz konusu firma TIR'lar dolusu aracı sosyal medya hesaplarından sergiledi. Sosyal medyadan bürokratların ve hatırı sayılır siyasilerin firmadan araba alıp problem yaşamadığını gören, vatandaşlar da akın akın bu şirkete yöneldi. Ödemelerini yapmış olmalarına rağmen yüzlerce mağdur araçlarını teslim alamadı. Bu basit bir dolandırıcılık faaliyeti değildir ve son yüzyılın en büyük otomobil vurgunu olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

"DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN ONLARCA KİŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Bülbül, "Jandarmaya drone hediye etme, cami ve kuran kurslarına yardım, derneklere bağış gibi yöntemlerle de şüpheliler halk nazarında itibar edindiler. Başta göz önündeki üst düzey bürokratların ve hatırı sayılır siyasilerin firmadan araba alıp problem yaşamadığını gören sıradan vatandaşlar da akın akın bu şirkete yöneldi. Filo arabası olduğu için satış yaparken '6 ay ve 6 bin kilometre' şartını öne süren firma, alıcılara 'Araç Satış Vaadi' isimli bir sahte bir sözleşme imzalatıp, araçların o günkü değerini peşin olarak tahsil etti. Ruhsat devirlerini belli bir süre boyunca zamanında yapan firma, 2023 yılı başlarından itibaren elinde araç olan vatandaşlara araçların resmi devirlerini geciktirmeye başladı. Bazı alıcılar ise, 2-3 ay sonra teslim edilmek üzere paralarını peşin verdikleri arabalarını alamamaya başladı. Dolandırıldığını anlayan onlarca kişi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu" diye konuştu.

"SATILAN ARAÇLARI TEMİNAT OLARAK GÖSTERİP 10 MİLYONLARCA LİRA KREDİ KULLANDILAR"

2023 yılında firmanın iflas ettiğini belirten Bülbül, "Ayrıca, 'Faizsiz iş yapıyoruz' diye insanları kandıran dolandırıcıların, müşterilere satılan araçları bankalara teminat olarak gösterip 10 milyonlarca lira banka kredisi kullandıkları da soruşturma sürecinde ortaya çıktı. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta geniş çaplı bir operasyon başlatıldı ve tüm şüpheliler gözaltına alındı. Sulh cezaya sevk edilen şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken Arka planda bu işi organize eden şüphelilerin eski ortakları Halil İbrahim A.'ya dokunulmaması ve bu kişilerin lüks araçlarla gezmeye devam ediyor olması hem mağdurların hem de kamuoyunun tepkisini çekmekte. Olay basit bir dolandırıcılık faaliyeti değildir ve son yüzyılın en büyük otomobil vurgunu olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"MAĞDURLARIN İÇERİSİNDE VALİ KAYMAKAM VE ÜST DÜZEY HÂKİMLER VAR"

Mağdur avukatlarından Sena Gündağ ise, "Mağdurların içerisinde üst düzey hakimler, savcılar, avukatlar, sağlık çalışanları, doktor, polis, emniyet müdürleri, Vali, Kaymakam birçok meslekten insan var. Bu insanların hepsi sıfır araç alma vaadiyle şüphelilerin tuzağına düştü" ifadelerini kullandı.