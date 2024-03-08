İstanbul’da 4,5 ton metamfetamin ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

4 TON METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polislerinin düzenlediği operasyonlarda; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin, 146 kilo sıvı metamfetamin, 38 kilo reçine halde metamfetamin ve 165 kilo aseton maddesi ele geçirildi.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.