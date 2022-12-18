Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da '46. Huzur Denetimi' yapıldı! 397 kişi yakalandı! 1 Milyon 188 bin lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:11 Son Güncelleme: 18.12.2022 11:15

İstanbul’da '46. Huzur Denetimi' yapıldı! 397 kişi yakalandı! 1 Milyon 188 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde bu yıl 46. kez düzenlenen Huzur İstanbul uygulaması yapıldı. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 397 şüpheli yakalandı. 1 milyon 188 bin lira trafik cezası kesildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da ’46. Huzur Denetimi’ yapıldı! 397 kişi yakalandı! 1 Milyon 188 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1485 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile dün 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise bin 483 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 172 bin 194 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 466 şüpheli ile yoklama kaçağı 196 kişi hakkında işlem yapıldı, 397 şüpheli gözaltına alındı. Uygulama kapsamındaki aramalarda, 48 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 110 fişek, 1 kilo 563 gram uyuşturucu, 179 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 156 lira ele geçirildi.

1 MİLYON 188 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Uygulamada, bin 349 umuma açık yer denetlendi, 10 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 22 bin araç ve 765 motosiklet kontrol edildi. Bin 173 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edildi, 1 milyon 188 bin 448 lira ceza uygulandı. Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan 287 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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İstanbul’da '46. Huzur Denetimi' yapıldı! 397 kişi yakalandı! 1 Milyon 188 bin lira ceza kesildi
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