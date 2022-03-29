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Giriş Tarihi: 29.3.2022 06:51

İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Bağcılar, Esenler, Başaksehir,  Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Bağcılar başta olmak üzere Zeytinburnu, Esenler, Eyüpsultan ve Başaksehir'de 29 adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı. Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskın yaptı.



UZUN SÜRE ARAMA YAPILDI
Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Aramalara uyuşturucu maddelere karşı duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI
5 ilçede 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında baskın yapılan Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir adreste 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu
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