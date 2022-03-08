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Giriş Tarihi: 8.3.2022 15:49

İstanbul’da 5 milyar dolarlık buluşma

İstanbul’da 5 milyar dolarlık buluşma

Dünya’da yaklaşık 5 milyar dolar hacme ulaşan tahıl işleme teknolojileri sektörü, 10-12 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek İDMA AND VICTAM EMEA’de bir araya gelecek. Küresel pandemi sürecinde gıda güvenliği ve erişilebilirliğinin öneminin artmasıyla dikkatleri üzerine çeken Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur Değirmen Makinaları ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi üretim ekipmanlarının en yeni teknolojileri, 82 ülkeden binlerce ziyaretçinin katılacağı fuarda sergilenecek. Türkiye merkezli Parantez Fuarcılık ve Hollanda merkezli Victam International iş birliğiyle 9. kez gerçekleştirilecek olan “Hububat ve yem değirmenciliği sektörünün uluslararası fuarı” sektörün dünyadaki en önemli temsilcilerini bir araya getirecek.

Pandeminin başlamasıyla dünya genelinde ülkelerin uyguladığı korumacı politikalar gıda güvenliğinin ve erişilebilirliğinin önemini her geçen gün artırıyor. Bu bağlamda tüm dünyada tarımsal ürünlere olan talep hızlı artış gösteriyor. Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu'na (IFIF) göre yıllık küresel ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan karma yem endüstrisini ve 165 milyar dolara ulaşan tahıl sektörünü doğrudan ilgilendiren un, yem ve tahıl işleme makineleri sektörü, 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşırken 2025 yılında bu rakamın 6 milyar doları geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde özellikle nüfus artış hızının yüksek olduğu bölgelerde yem, tahıl, bakliyat, un ve unlu mamullere olan talebin artması beklenmekte. Bu noktada en önemli bölgeler; Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Türkiye'nin tahıl işleme teknolojileri endüstrisinin ana merkezlerinden biri olması ve tarımsal ürünlere olan talebin artması beklenen Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yakın olması, Türkiye'nin küresel pazarda en önemli aktörler arasındaki yerini pekiştiriyor.

TÜRKİYE İHRACATTA DÜNYA LİDERLİĞİNİ HEDEFLİYOR

Yıllık ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşan un, yem ve tahıl işleme makineleri sektöründe Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumunda yer alan Türkiye, toplam üretim miktarının yüzde 90'ını ihraç ediyor. Avrupalı üreticilerle düşük maliyetler ve ürün fiyatlarıyla ayrışan yerli üreticilerimiz Uzakdoğu'dan ise yüksek kaliteyle öne çıkıyor. Lojistik avantajlarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Özellikle değirmen teknolojilerinde dünyada trendleri belirleyen yerli üreticilerimiz, değirmen makineleri üretiminden, un, tahıl, bakliyat, yem tesisi kurulumuna kadar geniş bir kapsamda hizmet veriyor. Anahtar teslimi bir fabrikanın makine maliyeti ise makine parkuru ve tahıl depolama alanları da dahil 1 milyon dolarla 20 milyon dolar arasında değişkenlik gösterebiliyor.

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İstanbul’da 5 milyar dolarlık buluşma
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