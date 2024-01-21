Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 5 milyon TL’lik insan saçı operasyonu: 100 kilo insan saçı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.1.2024 11:55 Son Güncelleme: 21.1.2024 13:06

İstanbul’da 5 milyon TL’lik insan saçı operasyonu: 100 kilo insan saçı ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurt dışından temin ettikleri protez saç yapımında kullanılan canlı insan saçını piyasaya sürme hazırlığında olan şahıslara operasyon düzenledi. 5 milyon TL değerinde yaklaşık 100 kilo insan saçına el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 5 milyon TL’lik insan saçı operasyonu: 100 kilo insan saçı ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurt dışından temin ettikleri protez saç yapımında kullanılan canlı insan saçını piyasaya sürme hazırlığında olan şahıslara operasyon düzenledi. 5 milyon TL değerinde yaklaşık 100 kilo insan saçına el konuldu. Bazı kişilerin yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye canlı insan saçı getirdiklerini istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

LABORATUVAR BİLE KURMUŞLAR

Yapılan araştırma ve takip neticesinde; yabancı uyruklu H.G. ve E.H. isimli şahısların, yurtdışından temin ettikleri canlı saçları, kaçak yollarla ülkeye sokup, Esenyurt ilçesinde kiraladıkları merdiven altı olarak tabir edilen bir depoyu laboratuvara çevirip, insan saçını protez saç haline getirdiklerini tespit etti. Jandarma ekiplerince, söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda; 100 kilo canlı insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirdi. Depoda inceleme yapan Jandarma ekipleri; merdiven altı olarak tabir edilen deponun laboratuvara çevrildiğini, canlı saçların çeşitli kimyasallar kullanılarak protez saç haline getirildiğini belirledi.

5 MİLYON TL'LİK İNSAN SAÇI

Yapılan incelemeler neticesinde; şüphelilerin oluşturmuş oldukları internet sitesi üzerinden, protez saç uygulamasını 75 bin ile 150 bin TL fiyatları arasında gerçekleştirdikleri ve kendilerine yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla; 5 Milyon TL piyasa değerine sahip canlı insan saçının piyasaya sürülmesi engellenirken, yakalanan H.G. ve E.H. isimli şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul’da 5 milyon TL’lik insan saçı operasyonu: 100 kilo insan saçı ele geçirildi
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