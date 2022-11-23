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Giriş Tarihi: 24.11.2022

İstanbul’da 695 bin konutu dönüştürdük

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İstanbul’da 695 bin konutu dönüştürdük
Kağıthane Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle Kağıthane'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 688 daire ve 57 işyeri, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla noter huzurunda hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Kurum, "Mahallemizi örnek olacak şekilde şehircilik eserine kavuşturduk. Ödemeler Haziran 2023'te başlayacak. İstanbul'u depreme karşı güçlü ve dirençli kılacağız. 695 bin konutun İstanbul'da dönüşümünü gerçekleştirdik" diye konuştu.

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İstanbul’da 695 bin konutu dönüştürdük
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