Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 7 aylık narkotik bilançosu açıklandı
Giriş Tarihi: 1.8.2023 11:47 Son Güncelleme: 1.8.2023 11:51

İstanbul’da 7 aylık narkotik bilançosu açıklandı

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplam 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da 7 aylık narkotik bilançosu açıklandı

İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak'tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 Ocak - 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde sıralanıyor; 5 ton 657 kilo metamfetamin, 1 ton 896 kilo esrar, 335 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 320 kilo eroin, 217 kilo kokain, 81 kilo skunk, 24 kilo afyon sakızı, 7 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 kilo amfetamin, 2 kilo mdma, 435 kilo kimyasal madde, 2 milyon 202 bin 251 adet ecstasy hap, 564 bin 42 adet captagon hap, 193 bin 378 adet sentetik ecza, 3 bin 250 kök hint keneviri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 566 bin 341 adet ecstasy-captagon hap ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul’da 7 aylık narkotik bilançosu açıklandı
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