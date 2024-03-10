İstanbul’da 9 otomobil çalan hırsızlar tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki otomobilleri çalan 2 şüphelinin peşine düştü. Yapılan soruşturmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Görüntülerde 2 şüphelinin sokakta yürürken gözlerine kestirdikleri otomobilleri çalarak kaçtıkları görüldü. Polis kimliklerini tespit ettiği Ayhan D. ile Mehmet Zeki O.'yu gözaltına aldı.