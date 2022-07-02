İstanbul’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı.