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Giriş Tarihi: 2.7.2022 04:44 Son Güncelleme: 2.7.2022 04:44

İstanbul'da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

İstanbul Kartal sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpan otomobil, takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, İstanbul Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüsniye Tuna Göçer'in kullandığı 45 Y 8777 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Göcer ile yanında bulunan Umut D. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrasında hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırarak otoparka çekildi. Yaralılardan Umut D.nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı

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İstanbul'da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
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