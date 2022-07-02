İstanbul’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, İstanbul Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüsniye Tuna Göçer'in kullandığı 45 Y 8777 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Göcer ile yanında bulunan Umut D. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı.