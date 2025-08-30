Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da AK noktalara yoğun ilgi gösteriliyor
Giriş Tarihi: 30.8.2025 17:06 Son Güncelleme: 30.8.2025 18:05

İstanbul’da AK noktalara yoğun ilgi gösteriliyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen AK Nokta saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle' mottosuyla yürüttüğü saha programları kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde AK Nokta stantları kuruluyor ve yeni üye kayıtları alınıyor. Bu kapsamda Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, ilçenin kalabalık noktasında çevredekilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Eyüpsultan Teleferik önünde kurulan AK Nokta'da, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının yanı sıra çocuklar için yüz boyama gibi renkli aktiviteler gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da katıldı.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu "Eyüpsultan'da coşku çok büyük. Çocuklarımıza patlamış mısır ve pamuk şeker ikram ettik. Yüz boyama etkinliğiyle de onları mutlu ettik. Biz her zaman sahada olmaya gayret ediyoruz. İl Başkanımız Abdullah Özdemir'in talimatları doğrultusunda üye çalışmalarımızı da ciddi bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

