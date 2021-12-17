Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı
Giriş Tarihi: 17.12.2021 18:04 Son Güncelleme: 17.12.2021 18:30

İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı

DHA
İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı

Güngören'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Yolda yürüyen Cebrail Akgün'ün arkasından sessizce yakkaşan çocuk saniyeler içinde sırt çantasını kesti. Çocuk daha sonra çantanın içindeki 9 bin dolarla olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu parayı teslim edeceği yerde fark eden şahıs, daha sonra çevredeki kameraları inceliyor ve hırsızlığa uğrdaığını fark ediyor. Çocuğun karakolda 400'e yakın suç kaydının olduğu aktarılırken, mağdur vatandaş "Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" dedi.

Olay Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Esnafın mallarını alıcıya götürüp ücretlerini tahsil eden Cebrail Akgün, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından 18 yaşından küçük bir kişi yaklaştı.

HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU

Çocuk yaştaki hırsız, Cebrail Akgün'ün çantasını keserek içindeki 9 bin doları çaldı. Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı | Video

"BEN BU PARAYI 1 SENEDE ÖDEYEMEM"

Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuştu.

"KARAKOLDA 400'E YAKIN SUÇ KAYDI VAR DEDİLER"

Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 11 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler" dedi.

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İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı
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