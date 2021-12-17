İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

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"BEN BU PARAYI 1 SENEDE ÖDEYEMEM"

Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuştu.